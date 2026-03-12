В окупованій Луганській області міста «потопають» у смітті: в ОВА розповіли про ситуацію

Сміття в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: окупаційна адміністрація Сіверськодонецька

Поява так званого «регіонального екологічного оператора» не врятувала ситуацію в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, незважаючи на анонси про поповнення парку сміттєприбиральної техніки та появу певної кількості контейнерів, міста захопленого регіону «потопають» у смітті.



«Зокрема, у Сіверськодонецьку до побутового сміття на стихійних звалищах додається будівельне, яке підрядники залишають після показових ремонтів. У деяких кварталах міста спеціальна техніка не прибирала ще з вересня 2025-го, тобто пів року», – сказав Харченко.

Нагадаємо, що російські військові відстрілюють бездомних тварин в окупованих містах Сіверськодонецьк та Рубіжне на Луганщині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко