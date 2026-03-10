У Севастополі перевіряють командування дивізії ППО РФ

Пожежа в Криму після «прильотів» від ЗСУ.

Командування російської дивізії протиповітряної оборони, що дислокується в Севастополі, може втратити свої посади через значні втрати техніки. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів руху, до Севастополя з Москви направили спеціальну перевірочну комісію. Вона має оцінити ситуацію в підрозділах ППО на території тимчасово окупованого Криму. Не виключено, що за результатами перевірки буде ухвалене рішення про зміну керівництва 31-ї дивізії ППО.



Це з’єднання входить до складу 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу РФ. Його підрозділи відповідають за прикриття повітряного простору над Кримським півостровом, зокрема районів Севастополя та Джанкоя, використовуючи зенітні комплекси С-400 «Тріумф».



У «АТЕШ» зазначають, що останнім часом російська система протиповітряної оборони на півострові зазнала суттєвих втрат. Це, за їхніми словами, призвело до помітного ослаблення захисту не лише Криму, а й частини окупованої Херсонської області.







Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 9 березня українські військові уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу села Спокійне у тимчасово анексованому Криму.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»