Сім`ї більше ста окупантів з військової частини у «ДНР» повідомили про їх зникнення

Сім'ї більше ста окупантів із частини у «ДНР» повідомили про їх зникнення

Родичі окупантів заявили, що їх рідних били та відправили на фронт без належної підготовки. Йдеться про 104 військові військовослужбовці в/ч 52892 (34494) 51-ї гвардійської загальновійськової Донецької армії. Про це повідомляє телеграм-канал «Обережно, новини».



Військовослужбовців з липня 2025 року до лютого 2026 року оголосили зниклими безвісти. Жодної інформації про них немає.



Їхні рідні записали відеозвернення, також вони направили запити до ФСБ та військової прокуратури. За їхніми словами, їм не дають жодної інформації, а загарбників у військовій частині б'ють. Крім того, не відбувається евакуація поранених та загиблих.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»