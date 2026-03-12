Дрони атакували район окупованого Довжанська на Луганщині

Фото: Exilenova+

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області зафіксовано атаку безпілотників по одному з районів міста. За попередніми даними, удар міг бути спрямований по штабу або базі російських військових.

Відео моменту удару опублікував Telegram-канал Exilenova+. За словами місцевих жителів, які стали свідками події, вибухи пролунали у мікрорайоні Шарапкине на околиці Довжанська. Очевидці зняли момент «прильоту» на відео.



«Оранжеве там — це просто вогонь, десь у Шарапкиному завдали удару. Он де ще пролітають дрони», — зазначила одна з місцевих жительок, коментуючи подію.



Автори каналу припускають, що удар був завданий по одному з пунктів базування або штабу Збройних сил Російської Федерації.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили низку важливих цілей російських військ.



Зокрема, три райони зосередження особового складу, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління безпілотниками, командно-спостережний пункт, а також ще три важливі об’єкти противника.

