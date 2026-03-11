На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом

Ілюстративне фото

Жителі тимчасово окупованих територій Донецької області повідомляють про перебої з електропостачанням одразу у кількох населених пунктах. Відповідні повідомлення з'являються в телеграм-каналах, де користувачі діляться ситуацією на місцях.



Так, у Шахтарську фіксуються відключення електрики. В Амвросіївці, за словами місцевих жителів, саме місто залишається зі світлом, проте більшість населених пунктів навколо нього виявилися знеструмленими.



Часткові перебої з електропостачанням також спостерігаються у Сніжному. При цьому у Зугресі, як стверджують користувачі, електрика відсутня у всьому місті.

Окремо жителі Харцизька пишуть про спалахи в небі, проте що саме спричинило їх — невідомо. Наразі представники окупаційних адміністрацій чи інші структури не коментували ситуацію.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про удари по складах палива та командному пункту росіян в Авдіївці.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»