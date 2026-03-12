Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях
12 березня 2026, 12:15

ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію ударів по військовій інфраструктурі російської армії на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької областей та в Криму.

Луганська область

За даними військових, у ніч на 12 березня було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В в районі Боровеньків. Українські сили атакували об'єкти військової логістики та забезпечення армії РФ.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад боєприпасів у районі Дубовського. Окремо повідомляється про удар по залізничному ешелону з паливно-мастильними матеріалами у районі Должанська.

Донецька область

Підтверджено, що внаслідок удару по польовому артилерійському складу біля Широкої Балки 11 березня було знищено понад 6000 боєприпасів різних типів.

Запорізька область

Удару завдано по командно-спостережному пункту підрозділу російських військ біля Василівки. Уражено також ремонтний підрозділ артилерійської бригади противника в районі Якимівки.

Крим

За інформацією Генштабу, 11 березня Сили оборони України завдали удару по станції радіолокації, що входить до складу зенітного ракетного комплексу С-300, в районі Севастополя в окупованому Криму.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про те, що очільник угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник заявляв про удар дроном по вантажному потягу з паливом.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область Луганська область Крим
Інше
ураження воєнних об'єктів РФ
@novosti.dn.ua

