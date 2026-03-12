ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію ударів по військовій інфраструктурі російської армії на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької областей та в Криму.
Луганська область
За даними військових, у ніч на 12 березня було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В в районі Боровеньків. Українські сили атакували об'єкти військової логістики та забезпечення армії РФ.
Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад боєприпасів у районі Дубовського. Окремо повідомляється про удар по залізничному ешелону з паливно-мастильними матеріалами у районі Должанська.
Донецька область
Підтверджено, що внаслідок удару по польовому артилерійському складу біля Широкої Балки 11 березня було знищено понад 6000 боєприпасів різних типів.
Запорізька область
Удару завдано по командно-спостережному пункту підрозділу російських військ біля Василівки. Уражено також ремонтний підрозділ артилерійської бригади противника в районі Якимівки.
Крим
За інформацією Генштабу, 11 березня Сили оборони України завдали удару по станції радіолокації, що входить до складу зенітного ракетного комплексу С-300, в районі Севастополя в окупованому Криму.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про те, що очільник угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник заявляв про удар дроном по вантажному потягу з паливом.
Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»