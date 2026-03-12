Пушилін розраховує на «реалізацію туристичного потенціалу» Азовського моря: за час окупації якість води там погіршилася

Азовське море. Фото: Маріупольська міськрада

Окупантам для «реалізації туристичного потенціалу» Азовського моря нібито необхідно створити єдиного оператора всього узбережжя. Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна в інтерв'ю прокремлівському виданню «Вісті».



За його словами, такий крок нібито «позитивно позначиться і на регіонах, що межують з морем, і на туристах».



«Потрібен єдиний туристичний оператор взагалі всього узбережжя, всього Азовського моря, тому що це має розвиватися в єдиній зв'язці, в єдиному розумінні. І причому це буде корисно як регіонам, усім, хто стикається з Азовським морем, так і це буде зрозуміло та відчутно для гостей, які відвідують наше внутрішнє Азовське море», – сказав Пушилін.



У своєму матеріалі «Новини Донбасу» з посиланням на експертів розповідали, що вода в Азовському морі стає дедалі солонішою, а її якість за останні роки погіршилася. Підтверджує цей факт велика кількість медуз. Це пов'язано з кількома причинами: наприклад, скидання забруднюючих речовин в Азовське море, які сьогодні контролює виключно Росія чи окупаційна адміністрація.

Нагадаємо, що Пушилін на зустрічі у Москві запропонував голові Кремля Володимиру Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться в окупованій Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко