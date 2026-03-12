За викрадення та вбивство людини судитимуть мешканця Лисичанська

Судитимуть мешканця нині окупованого Лисичанська Луганської області за викрадення та жорстоке вбивство чоловіка. Наразі обвинуваченого оголошено у розшук. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«У липні 2019 року обвинувачений разом із двома спільниками під приводом нібито «боротьби з наркозлочинністю» спланував викрадення місцевого жителя, підозрюваного у розповсюдженні наркотичних засобів. Для цього чоловіки організували зустріч із постраждалим у Лисичанську. Нападники застосували силу, повалили чоловіка на землю, побили його і, викравши, силою посадили в автомобіль таксі», — йдеться у повідомленні.



Крім того, потерпілого вивезли до іншого району міста, його побили руками, ногами та молотком. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»