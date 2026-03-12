Росія до 1 квітня хоче збільшити чисельність військ БПЛА до 101 000 осіб — Сирський

Росія до 1 квітня хоче збільшити чисельність військ БПЛА до 101 000 осіб. Фото: Олександр Сирський

Цього року російська армія прискорює створення підрозділів БПЛА, цим вони намагаються вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«До 1 квітня в Росії запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисяч військовослужбовців», — уточнив він.



Сирський додав, що у лютому нашими безпілотниками було вражено понад 105,2 тис. цілей армії РФ. Сили оборони України й надалі утримують перевагу у застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули здатності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу.



Раніше ми писали, що Росії не вдалося повністю замістити імпортне обладнання у військово-промисловому комплексі.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»