Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»

Фото: АТЕШ

Агент руху спротиву «АТЕШ» діє всередині зенітного підрозділу російських військ на запорізькому напрямку. Про це повідомили представники військового руху українців і кримських татар.



За даними організації, їхній агент перебуває безпосередньо у складі підрозділу протиповітряної оборони РФ і передає інформацію зсередини.



В «АТЕШ» також заявили, що кілька днів тому в підрозділі стався інцидент, який російське командування пояснило технічною помилкою оператора. Водночас у русі натякнули, що подія могла бути пов’язана з діяльністю їхнього агента.



Представники підпілля стверджують, що продовжують системно підривати можливості російської армії зсередини, передаючи інформацію та впливаючи на роботу військових підрозділів.





Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»