«Мадяр» показав відео атаки на вантажний поїзд з паливом в окупованій Луганській області
12 березня 2026, 15:01

«Мадяр» показав відео атаки на вантажний поїзд з паливом в окупованій Луганській області

Атака на вантажний поїзд з паливом в окупованій Луганській області. Фото: кадр із відео Атака на вантажний поїзд з паливом в окупованій Луганській області. Фото: кадр із відео

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили пускову установку російської системи ППО С-300В в окупованій Луганській області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, опублікувавши відео бойової роботи СБС.

Також дронами middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60-100 кілограм уразили поїзд з пально-мастильними матеріалами, склади матеріально-технічного забезпечення та логістичні склади на Луганщині.

У захопленій Запорізькій області українські пілоти дронів виявили та знищили ЗРК «Тор». Крім того, атакували об'єкти підрозділу «Рубікон»: тимчасовий пункт дислокації, склади, ремонтну базу та майстерню БПЛА.

Нагадаємо, що дрони вдарили по вантажному поїзду з паливом поблизу окупованого міста Довжанськ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Роберт Бровді
Місця
Запорізька область Луганська область
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна паливо Поїзд відео Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

