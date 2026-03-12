«Мадяр» показав відео атаки на вантажний поїзд з паливом в окупованій Луганській області

Атака на вантажний поїзд з паливом в окупованій Луганській області. Фото: кадр із відео

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили пускову установку російської системи ППО С-300В в окупованій Луганській області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, опублікувавши відео бойової роботи СБС.



Також дронами middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60-100 кілограм уразили поїзд з пально-мастильними матеріалами, склади матеріально-технічного забезпечення та логістичні склади на Луганщині.



У захопленій Запорізькій області українські пілоти дронів виявили та знищили ЗРК «Тор». Крім того, атакували об'єкти підрозділу «Рубікон»: тимчасовий пункт дислокації, склади, ремонтну базу та майстерню БПЛА.

Нагадаємо, що дрони вдарили по вантажному поїзду з паливом поблизу окупованого міста Довжанськ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко