«Націоналізація» в окупації: росіяни «офіційно» захоплюватимуть українське майно на Луганщині

Безхазяйні квартири націоналізуватимуть у «ЛНР». Фото: pixabay

Фейкова адміністрація Луганської області у четвер, 12 березня, офіційно ухвалила «закон» «націоналізувати» житло. Тепер житлові квартири, будинки та кімнати з «ознаками безхазяйного майна переходять у власність регіонів та муніципалітетів». Про це повідомляє «народна рада «ЛНР».



«Проєктом закону встановлюється порядок надання та передачі житлових приміщень, які мали ознаки безгосподарного майна та надійшли у власність відповідної муніципальної освіти «ЛНР», у тому числі особливості надання таких житлових приміщень як спеціалізовані житлові приміщення, — повідомив так званий «голова комітету з бюджету» Олексій Білецький.



Визнане «безхазяйним» житло передаватиме громадянам РФ, крім того, мешканці, які втратили право власності на житлове приміщення, можуть отримати грошову компенсацію.



Як зазначається, Володимир Путін 15 грудня 2025 року підписав закон, що дозволяє націоналізувати житло, що не використовується, на територіях України, окупованих військами РФ. Згідно з документом, житлові будинки, квартири та кімнати, що знаходяться на окупованих територіях, що мають ознаки безгосподарного майна, визнаються власністю регіонів та муніципалітетів.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Луганську оголосили про можливість «націоналізації» житла у разі несплати комунальних платежів упродовж 12 місяців.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»