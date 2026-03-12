У Маріуполі збирають дані про мешканців для перегляду прав на нерухомість

Ілюстративне фото

В окупованому Маріуполі застосовується схема тиску на власників зруйнованого чи пошкодженого житла. За інформацією Центру національного спротиву, спочатку мешканців масово відключають від комунальних послуг — насамперед від електроенергії, а іноді й інших ресурсів.



Після цього люди змушені звертатися до компанії «Енергосбит Донецьк», щоб поновити подачу електрики. Однак, для підключення їм пропонують пройти повну процедуру переоформлення документів. Від заявників вимагають надати паспортні дані, що встановлюють документи на житло, а також технічну документацію.

Формально це пояснюється «звичайною процедурою», але фактично йдеться про повторну актуалізацію інформації про власників нерухомості. У ході оформлення уточнюється, хто проживає у квартирі, скільки осіб зареєстровано та які об'єкти нерухомості закріплені за власником.

Після завершення процедури оновлені відомості автоматично передаються у розпорядження окупаційних структур. На їх основі формується новий реєстр мешканців та власників нерухомості. Надалі ця база може використовуватись для перегляду прав на житло, тиску на власників з метою відмови від квартир чи визнання об'єктів «безхазяйними».

Раніше Центр національного опору повідомляв, що компанія «Енергосбит Донецьк» погрожувала дитячим садкам на території Донецької області відключенням світла та тепла під час морозів, використовуючи комунальні послуги як інструмент тиску.

Таким чином, відключення комунальних послуг фактично стає першим етапом механізму перерозподілу нерухомості. Через оновлення баз даних окупаційна адміністрація отримує інструмент для подальшого відчуження житла та його використання у власних інтересах.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»