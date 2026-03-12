Земля на Київщині та понад 100 тисяч доларів «під подушкою». Що декларує родина головного прокурора Луганщини Сергія Василини

Керівник Луганської обласної прокуратури Сергій Василина. Фото: прокуратура

4 березня керівник Луганської обласної прокуратури Сергій Василина подав декларацію за 2025 рік. Про це стало відомо із даних у Єдиному державному реєстрі декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що декларує родина головного прокурора Луганщини.



Нерухомість



Згідно з електронною декларацією за 2025 рік, у селі Новоолександрівка Дніпропетровської області Сергій Василина орендує приватний будинок загальною площею 120 квадратних метрів і у зв'язку з орендою може користуватися земельною ділянкою. Нерухомістю володіє громадянин України.



У місті Буча Київської області дружина Василини володіє приватним будинком загальною площею 125,2 квадратних метри та земельною ділянкою загальною площею 597 квадратних метрів.



Автомобілі



Сергій Василина декларує мотоцикл BMW R nineT 2018 року випуску.



Дружина керівника облпрокуратури володіє легковим автомобілем Mini Cooper 2018 року випуску та орендує позашляховик BMW X3 2022 року випуску. Позашляховиком володіє іноземний громадянин.



Доходи



За 2025 рік Сергій Василина на посаді керівника Луганської обласної прокуратури заробив 2 139 183 гривні.



Від профспілки працівників органів прокуратури Луганщини Василина отримав 10 000 гривень оплати путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України, а також 2000 гривень виплати чи відшкодування.



Дружина прокурора отримала 6 557 864 гривні доходу від підприємницької діяльності.



Банківські рахунки



На рахунку в одному з українських банків Сергій Василина зберігає 211 875 гривень, а його дружина на рахунку у трьох українських банках – 260 836 гривень.



Готівка



У готівковому вигляді Василина зберігає 12 500 доларів, а його дружина – 115 000 доларів, 50 000 євро та 400 000 гривень.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, чим багата родина першого заступника Донецької обласної військової адміністрації Юрія Винокурова.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко