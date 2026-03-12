ЗСУ у Покровській агломерації у березні знищили сотню окупантів

З 1 по 11 березня у Покровській агломерації постраждали та загинули понад 570 російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ.
«Результати роботи Координаційного центру безпілотних систем 7 корпусу ДШВ із початку березня. Надійна робота підрозділів БПС у смузі нашої відповідальності забезпечує стримування ворога у всій Покровській агломерації. Успішне застосування безпілотників як у місцях штурмів, так і в тилу противника завдає значних втрат», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Сили оборони вбили та поранили 572 військовослужбовці ЗС РФ. Крім того, знищено та пошкоджено 44 одиниці бронетехніки та артилерійських систем, 138 вантажних та легкових автомобілів, 44 квадроцикли та мотоцикли, а також 211 укриттів.
Раніше ми писали, що на Костянтинівському напрямку на Донеччині зафіксовано просування російських сил.
Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях