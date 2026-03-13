Вибухи біля аеродрому «Ханская» в Адигеї: повідомляють про атаку БПЛА

У районі аеродрому «Ханская» поблизу міста Майкоп у Республіці Адигея вночі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Відео з місця подій опублікував Telegram-канал Exilenova+.



За словами очевидців, вибухи було чути неподалік військового аеродрому. Офіційних коментарів щодо можливих пошкоджень інфраструктури на момент публікації немає.



Тим часом у Міноборони РФ заявили про масовану нічну атаку безпілотників. За даними відомства, сили протиповітряної оборони нібито знищили 176 українських БПЛА.



З них 80 безпілотників, за твердженням російської сторони, збили над територією анексованого Криму, 29 — над Республікою Адигея, 25 — над Краснодарським краєм, 18 — над акваторією Азовського моря, 7 — над Ростовською областю, 5 — над Курською областю, 3 — над Ставропольським краєм. Ще по два БпЛА нібито збили над Брянською областю та над Чорним морем, а по одному — над Астраханською, Бєлгородською, Волгоградською, Липецькою областями та Республікою Татарстан.