Війська РФ вбили жінку у Костянтинівці

Російська армія 12 березня обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки загинула мешканка. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Ворог завдав удару по житловому сектору Костянтинівки зі ствольної артилерії. Снаряд влучив у ділянку місцевості поблизу одного із приватних будинків», — зазначив він.



За словами Горбунова, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено фасад будівлі.



Внаслідок обстрілу тяжке поранення отримала місцева мешканка. Її доставили до хірургічного відділення лікарні у Краматорську, але жінка померла.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»