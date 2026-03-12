Донецька ОВА виділила 38 мільйонів Сил оборони з обласного бюджету

Направили 38 млн. гривень для оборони Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

У четвер, 12 березня, відбулося засідання ради оборони Донецької області. під час зустрічі було вирішено направити 38 мільйонів гривень підрозділам Сил оборони України, які виконують бойові завдання на Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За ці кошти наші захисники придбають кошти РЕБ, БПЛА та fpv-дрони - те, що сьогодні допомагає ефективно знищувати ворога та зберігати життя українських воїнів», — зазначив він.



Філашкін додав, що з обласного бюджету буде виділено кошти на здійснення заходів щодо захисту та оборони, а також посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури для Слов'янської та Дружківської громади.



Раніше ми писали, що на підтримку Сил оборони України було направлено майже 264 мільйони з початку 2026 року.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»