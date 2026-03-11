Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі

У СЗГ підтвердили знищення російського складу боєприпасів. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці вразили склад ракетно-артилерійського озброєння у селі Широка Балка Маріупольського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

У відомстві уточнили, що ССО вдарили по арсеналу РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Там знищено склад ракетно-артилерійського озброєння. Після удару на об'єкті триває детонація боєприпасів.



«В результаті в Широкій Балці Донецької області знищено склад ракетно-артилерійського озброєння з детонацією боєприпасів, що триває», — йдеться в повідомленні.



Крім того, у Севастополі знищено РЛС 64Н6Е та її антену, які служили очима для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Також уражений склад дронів у Новозлатополі, а склад МТЗ у Мар'янівці Запорізької області.



Раніше ми писали, що останніми днями Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали серії ударів по об'єктах забезпечення російських військ на окупованих територіях.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»