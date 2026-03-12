Угорщина повернула Україні затримані інкасаторські машини, але кошти та цінності залишилися там

Угорщина повернула Україні затримані інкасаторські машини

12 березня інкасаторські автомобілі Ощадбанку, незаконно затримані в Угорщині, повернули представникам банку та українським дипломатам. Про це передали у відомстві фінустанови.



«Автомобілі, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуто Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники Ощадбанку на місці провели докладну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде проведено оцінку завданих збитків.



«Водночас, кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині», — уточнили в пресслужбі.



Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії — захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Ощадбанк наполягає на легальності здійснення перевезень відповідно до всіх норм міжнародного права та законності своїх прав на вилучені кошти та цінності.



Раніше ми писали, що до Міністерства закордонних справ України у п'ятницю, 6 березня, було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні. Приводом для розмови стало захоплення українських інкасаторів державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.



Також влада Угорщини погодилася передати державному Ощадбанку два інкасаторські автомобілі, раніше заарештовані в рамках розслідування.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»