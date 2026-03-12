Україна першою у світі відкрила партнерам бойові дані для навчання ШІ

Фото: Міноборони України.

Україна першою у світі відкрила міжнародним партнерам доступ до даних із поля бою для навчання моделей штучного інтелекту. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, повідомили в Міністерстві оборони.



Йдеться про новий формат співпраці держави, українських технологічних компаній та іноземних партнерів. На базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створили спеціальну AI-платформу, яка дозволяє безпечно навчати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних.



Платформа працює з великими масивами розмічених фото- та відеоматеріалів, які постійно оновлюються. Україна вже зібрала мільйони анотованих кадрів, отриманих під час десятків тисяч бойових вильотів безпілотників.



Ці дані використовують для навчання нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі, зокрема в системі DELTA. У Міноборони зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами допоможе пришвидшити розвиток автономних бойових систем і впровадження нових технологій для фронту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»