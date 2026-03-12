На Донеччині з армії РФ втік узбек, засуджений за зґвалтування

Розшукуваний дезертир армії РФ.

На тимчасово окупованій частині Донецької області розшукують військовослужбовця РФ, який самовільно залишив місце служби та може бути озброєний, повідомляють «Новини Донбасу».



Згідно з оголошенням про розшук, 10 березня 2026 року військовий Назаров Карім Куйли угли, 1993 року народження, самовільно покинув розташування підрозділу в населеному пункті Миколаївка поблизу Докучаєвська.

Орієнтування на російського військовослужбовця, який втік.

У повідомленні зазначається, що чоловік може мати при собі особисту стрілецьку зброю та дві гранати Ф-1. За наявною інформацією, зріст розшукуваного — близько 170 см, статура середня, волосся темне, очі карі.



У листівці зазначено, що Назаров є громадянином Узбекистану та раніше був засуджений за статтею 131 частина 2 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає відповідальність за зґвалтування, скоєне групою осіб або з особливою жорстокістю.



«За попередніми даними, розшукуваний може перебувати в окупованому Донецьку», - йдеться у повідомленні.

Раніше двом російським військовослужбовцям заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. У червні 2022 року, під час окупації одного з сіл Донецької області, 27- і 29-річні окупанти проникли в приватний будинок і зґвалтували жінку.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»