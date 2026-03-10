Дрони атакували поїзди в Криму та РФ: загинув машиніст

Фото: УЗ

На окупованих територіях та в Росії зафіксовано кілька атак на залізничні потяги, внаслідок яких загинув помічник машиніста та постраждали ще двоє залізничників. Про це повідомляють пропагандистські ресурси на окупованій Луганщині, зокрема видання «ЛИЦ», передають «Новини Донбасу».



За інформацією російської сторони, про інциденти заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошнік. За його словами, протягом тижня сталося щонайменше три атаки на залізничні склади.



Зокрема, у Криму безпілотник вдарив по вантажному поїзду. У результаті загинув помічник машиніста, а сам машиніст отримав поранення. Також під атаку потрапив пасажирський потяг «Сімферополь — Адлер», у якого було пошкоджено локомотив.



Ще один інцидент стався в Самарській області Росії, де через удар безпілотника постраждав машиніст маневрового поїзда.



Аналітики OSINT-каналу «Бджоли ✙» звернули увагу на реакцію російської сторони на такі події. За їхніми словами, раніше російські удари по пасажирських поїздах в Україні не викликали обурення, тоді як тепер у РФ негативно реагують на подібні атаки.



Водночас міжнародні медіа, зокрема DW, повідомляє про зростання атак Росії на українську залізничну інфраструктуру. За даними компанії «Укрзалізниця», з початку березня російські війська завдали щонайменше 18 ударів по локомотивах, вантажних та пасажирських поїздах, використовуючи безпілотники (БпЛА) та FPV-дрони.



Серед останніх випадків — атака російського дрона 2 березня на приміський потяг у Криворізькому районі Дніпропетровської області. А 4 березня безпілотник «Шахед» влучив у вагон поїзда в Миколаєві.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»