«Шахтар» обіграв «Лех» 3:1 у першому матчі 1/8 Ліги конференцій

Фото: ФК Шахтар

Донецький «Шахтар» зробив важливий крок до чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА. У першому матчі 1/8 фіналу команда Арди Турана на виїзді впевнено обіграла польський «Лех» із рахунком 3:1, повідомляють «Новини Донбасу».



Поєдинок відбувся 12 березня на муніципальному стадіоні в Познані. Донеччани контролювали гру та володіли м’ячем більшу частину часу — 56% проти 44%.



Рахунок на 36-й хвилині відкрив Марлон Гомес після ефектної комбінації з Еліасом. На початку другого тайму Невертон подвоїв перевагу, вдало зігравши на добиванні. Польська команда скоротила відставання на 70-й хвилині, але на 85-й Ізакі Сілва забив видовищний гол через себе та встановив остаточний рахунок.

Amazing bicyle kick by Isaque. Superb



Lech 1-3 Shakhtar Donetsk pic.twitter.com/qnDZDEvTA7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 12, 2026

За даними статистичного порталу Sofascore, попри менший показник очікуваних голів (xG) — 1,27 проти 1,45 — «Шахтар» значно перевершив суперника за кількістю ударів по воротах: 16 проти 8 й справедливо здобув перемогу.



Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 19 березня, у Кракові на стадіоні імені Генрика Реймана. Раніше «Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпився на вершині УПЛ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»