Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией

Президент Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией. Об этом сообщает «Громадське».



На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил: «Нет».

21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией о мире на Донбассе на всенародный референдум.



Зеленский позже заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.



С критикой такой инициативы выступили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и пятый президент Петр Порошенко.