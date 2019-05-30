В «ДНР» назвали предприятия с задолженностью по зарплатам

В группировке «ДНР» признали наличие задолженности по заработным платам на Докучаевском флюсо-доломитном комбинате, а также предприятиях «Артемуголь» и «Орджоникидзеуголь».



«К сожалению, у нас еще остались предприятия, на которых до сих пор не погашена задолженность по заработной плате. Проблема эта решается, но не так быстро, как бы нам хотелось», — заявила «министр труда» группировки Лариса Толстыкина.



Она также сообщила, что на Докучаевском флюсо-доломитном комбинате присутствуют проблемы с начислением пенсионного стажа работникам.



Размер задолженности перед предприятиями в группировке не называют.

Сейчас промышленными предприятиями в неподконтрольных властям районах Донбасса управляет южноосетинская компания «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. О связи между компанией Курченко «Газ-Альянс» и «Внешторгсервисом» заявляли, в частности, в Минфине США.



Ранее в «ДНР» рассказали, что предприятия на неподконтрольной властям территории Донецкой области находятся под угрозой остановки из-за устаревшего оборудования.