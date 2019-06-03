В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии

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В Бахмуте Донецкой области приостановлено строительство казарм из-за протестов строителей. Рабочие сообщают, что их не устраивают официально и не выплачивают заработные платы. Об этом говорится в сюжете программы «Донбасс сегодня».



В Бахмуте запланировано строительство шести казарм. С декабря 2018 года бригада из 12 человек выполняла все строительные работы, однако сейчас рабочие не могут этого доказать.



«Прораб не оформлен, никто не оформлен. Мы несколько раз поднимали вопрос об оформлении людей на нас всех. Ксерокопии, паспорта всё сдавали. Официально нас так и не удосужились оформить даже на трудовые соглашения», — рассказал строитель Владимир.



За два месяца сроителям заплатили 500 гривен. Они считают, что строительство казарм срывается намеренно. Рабочие ссылаются на аккаунт, в котором имя и фамилия совпадают с данными посредника. На странице в соцсети Facebook пользователя Сергея Дацюка — так зовут посредника — присутствуют записи антиукраинского характера.



По словам работников, мастер удерживает себе 10% от всей заработной платы. Эту сумму он якобы делит между собой с прорабом, который занимается поиском рабочих среди местных жителей.



«На замену этим строителям приходят другие, платят только аванс, схема продолжается», — говорится в сюжете.



Соучредитель фирмы-подрядчика Сергей Лисица всё отрицает: «Это ложная информация. Мы выплачиваем вовремя деньги. И компания "Проект Актив" к субподрядным организациям не прибегает. Мы работаем своими силами, своими мощностями».



Работники утверждают, что вся стройка выполнена с нарушениями: крыша послаблена, кирпич пустотелый, бетон использовался перемороженный. Часть материалов, в частности, утеплитель фасада, произведена в РФ.



По словам соучредителя фирмы-подрядчика, основным поставщиком материалов является торговая сеть «Эпицентр».



Подрядчики также уверяют, что строительство продолжается.

В 2018 году строительное управление Минобороны в восточном регионе, по результатам аукционов в системе «Прозорро», заключило с фирмой «Проект-Актив» 4 соглашения. Фирма обязуется построить 4-х казарм 54 бригады Оперативного Командования «Восток» в Бахмуте на общую сумму почти 58 млн гривен . Военное ведомство за выполненные работы уже заплатило половину суммы — около 30 млн.

Предложение фирмы «Проект-Актив» было самым дорогостоящим, а более выгодные предложения во время торгов отклонили.



К строительству «Проект-Актив» привлек субподрядчика — строительную компанию «Легенда». Часть работ выполнили, но строительство должно было завершиться еще в ноябре 2018 года. Срок сдачи в договорах перенесли на 15 марта 2019, но в конце весны выполнено только около 40%. Сейчас утвердили новую дату — 1 сентября.



Общественная организация «Гражданский патруль» выяснила, что с 2018 года совладелец фирмы «Проект-Актив» — Игорь Александрович Папуша. До 2014 года он был военным прокурором Южного округа и подпадает под люстрацию.



Второй соучредитель «Проект-Актив» — Сергей Лисица. Также он совладелец фирмы-субподрядчика — Строительной компании «Легенда». Директор «Проект-Актив» его супруга — Диана Лисица.



