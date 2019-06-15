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Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

15 июня 2019, 17:16

Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

Источник: АП Источник: АП

Во время рабочего визита в Мариуполь президент Владимир Зеленский встретился с молодежью и представителями бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Зеленский заявил, что сейчас готовятся законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», — сказал он во время визита в мультихаб Spalah.

В хабе Зеленский ознакомился с презентацией программы развития малого и среднего предпринимательства в Мариуполе, после чего он отметил, что малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».

Кроме этого, Зеленский анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — заверил он.

Сегодня Зеленский присутствовал на меткомбинате им.Ильича в Мариуполе, где состоялось подписание меморандума с Францией о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ. Как отметил Зеленский, это первый иностранный инвестиционный проект в Мариуполе начиная с 2014 года.

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