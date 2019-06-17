На железнодорожной станции в Попасной задержали боевика из батальона «Призрак»

Сотрудники Национальной полиции на железнодорожной станции «Попасная» Луганской области задержали 31-летнего жителя Лисичанска по подозрению в участии в батальоне «Призрак» группировки «ЛНР». Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Луганской области.



По данным ведомства, во время проверки документов на станции правоохранители задержали мужчину, который по полицейской базе данных числится как лицо, которое принимало участие в незаконных вооруженных формированиях.



«По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и поступил в незаконное вооруженное формирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в батальоне мужчина с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков, расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан», - говорится в сообщении.



По словам задержанного, через неделю он покинул группировку боевиков, так как его вызвали на постоянное место работы.



Ведется расследование по признакам ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.