Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Делегация конгрессменов США в рамках европейского тура 30 июня - 1 июля посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Об этом сообщило украинское посольство в США.



Подчеркивается, что в рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс, планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора Украины.



Также сообщается, что запланирована встреча американской делегации с руководством НАК «Нафтогаз Украины» для обсуждения проблем энергетической безопасности.



«Кроме того, конгрессмены намерены посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев "Небесной сотни", а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего Яра», – сказано в сообщении.



Сначала делегация посетит Данию, затем Украину, потом Венгрию и Люксембург.