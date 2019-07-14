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В Мариуполе водитель застрелил оппонента во время ссоры на дороге

14 июля 2019, 16:01

В Мариуполе водитель застрелил оппонента во время ссоры на дороге

В Мариуполе во время конфликта между двумя водителями произошел конфликт, во время которого один мужчина выстрелил в другого. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщает Патрульная полиция, инцидент произошёл вечером 13 июля на улице Правобережной.

Предварительно установлено, что во время ссоры один из водителей на дороге достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону другого, после чего уехал. Пистолет он выбросил в траву возле места преступления.

Врачи не смогли спасти мужчину, он скончался в больнице.

Стрелок задержан.

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