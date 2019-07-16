Ремонт моста у Станицы Луганской: Сурков обязался повлиять на «ЛНР»

Помощник президента России Владислав Сурков обязался повлиять на группировку «ЛНР» в вопросе демонтажа оборонительных укреплений у моста в районе Станицы Луганской. Как сообщил замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, это обсуждалось с Суроковым во время встречи советников лидеров государств в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 12 июля.



«Нам не хватает решения, которое не может достичь минская группа, относительно демонтажа оборонительных структур. Наша задача была убедить российскую сторону. И Владислав Сурков взял на себя обязанность, как они называют, повлиять на ту сторону, чтобы это сооружение было разблокировано», — отметил Пристайко во время сегодняшнего брифинга в Киеве.



Он добавил, что технические вопросы по реконструкции моста обсуждаются Трехсторонней контактной группой в Минске.