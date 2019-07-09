В «ЛНР» заявили, что воспримут ремонт моста у Станицы Луганской как акт агрессии Украины

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии. Об этом он написал у себя в Twitter.



Пасечник обвинил Зеленского в желании сорвать разведение вооружения, а также заявил, что «в случае необходимости, и мост мы восстановим сами. И на нашей стороне, и на вашей».



Также он заявил, что представители группировки «озвучат предложения в Минске».



Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в одностороннем порядке начнет восстановление моста в районе Станицы Луганской в случае, если боевики не начнут демонтаж фортификационных сооружений.

Вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.



Мост на КПВВ «Станица Луганская» останется пешеходным после проведения ремонта.