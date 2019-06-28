КПВВ «Станица Луганская» останется пешеходным после ремонта

Мост на КПВВ «Станица Луганская» останется пешеходным после проведения ремонта. Об этом заявил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

По его словам, путепровод будет выдерживать груз не более пяти тонн.

«Необходимо провести разведку, какие опоры где ставить. Мы будем строить новый мост с тем учетом, чтобы никакая бронированная техника пока что, до нормализации ситуации, не прошла», - сказал он.

Также он отметил, что согласно договоренностей, все минные заграждения будут сняты или помечены на местности: «На КПВВ, где проходит большое количество людей ежедневно, мы снимем минные заграждения, пиротехники разминируют территорию по 5 метров в каждую сторону. По остальным объектам — мы проведем маркировку».

Таким образом все социальные объекты и госучереждения будут по-прежнему защищены от боевиков минными полями, возле каждого из них будет стоять соответствующая табличка.

Вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.