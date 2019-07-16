В ЕС вновь призвали РФ взять ответственность за крушение МН17

По случаю пятой годовщины крушения пассажирского «Боинга» в небе над Донецкой областью в ЕС вновь призвали Россию взять ответственность за атаку на самолет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.



«ЕС призывает Россию признать свою ответственность и полностью сотрудничать с проводящимся расследованием. ЕС заявляет, что полностью убежден в том, что будущие юридические процедуры будут вестись при надлежащей независимости и профессионально», — говорится в коммюнике.



В нем выражаются соболезнования близким 298 человек, погибших 17 июля 2014 года в результате атаки на пассажирский лайнер.



«Европейский союз подтверждает, что он полностью поддерживает все развернутые усилия с целью, чтобы была раскрыта правда ради жертв и их близких, свершилось правосудие и ответственность была установлена в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН», — сказано в заявлении Могерини.



В документе приветствуется объявление совместной группы расследования от 19 июня 2019 года, согласно которому в Нидерландах против четырех лиц будет начато уголовное преследование по этому делу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.