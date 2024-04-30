Зеленский провёл ряд совещаний, качаемых срыва военных планов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 апреля, провел большое количество совещаний на военную тематику. В частности, в их ходе обсуждался срыв российских планов. Об этом он сообщил в своём традиционном вечернем обращение.

«Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику — по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и наших действий — и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач», — рассказал глава государства.

По его словам, был доклад главнокомандующего Александра Сырского, а также обсуждение с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия от партнеров.

Он уточнил, что ускорение снабжение военной техники частично удалось решить благодаря украинскому производству и всем, кто помогает Силам обороны. Особенных результатов удалось достичь в вопросе дронов.

Глава государства отметил, что Украина очень рассчитывает на оперативность поставок от США.

«Это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где угодно на оккупированной территории, а также в нашей силе — в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском и на юге государства», — добавил Зеленский.

Напомним, что 30 апреля Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов.