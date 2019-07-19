Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ: С начала июля на Донбассе погибли трое и ранены 13 мирных жителей

19 июля 2019, 17:30

ОБСЕ: С начала июля на Донбассе погибли трое и ранены 13 мирных жителей

В период с начала месяца по 14 июля Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.

Согласно сообщению, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января текущего года достигло 81 человека: 10 погибли и 71 ранены.

В группировке «ДНР» 18 июля заявили о гибели 58-летней женщины рождения, получившей ранения во время обстрела Куйбышевского района Донецка сегодня вечером.

Среди украинских военных также за прошедшие сутки есть потери.

ТЕМЫ

Прочее
жертвы конфликта
Организации
ОБСЕ

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:27
В результате стрельбы в Ясиноватой ранен мужчина
16:46
Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука
15:11
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области
12:39
ОБСЕ рассказала о длинных очередях на блокпостах под Донецком
10:12
Под Луганском мужчина был ранен при подрыве на мине
09:47
В Донецке рассказали о проблеме роста количества бродячих животных
22:51
Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день
21:47
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка: погибла женщина, повреждены 2 детсада
16:19
В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»
14:46
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» в Донецке по нескольким специальностям
11:40
В ОБСЕ увидели новые повреждения жилья в Михайловке и Докучаевске в результате обстрелов
09:41
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:21
Новые детали в годовщину МН17 и очередной режим «тишины». Главное за день
22:07
ОБСЕ видела приезд авто российской политсилы на неподконтрольную территорию
16:52
В СНБО отказались назвать меры реагирования на «паспортный указ» Путина
все новости
19:24
В Красногоровке в ходе обстрела погиб местный житель
19:12
Зеленский анонсировал смену генпрокурора после формирования большинства в новой Раде
18:27
В результате стрельбы в Ясиноватой ранен мужчина
17:58
Стали известны новые подробности недавнего обстрела автоколонны с главой ДонОГА
17:30
ОБСЕ: С начала июля на Донбассе погибли трое и ранены 13 мирных жителей
16:46
Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука
16:38
У Зеленского не понимают, зачем Порошенко встал на защиту звания президента для Януковича
16:05
Суд в Киеве продлил арест Вышинскому
15:52
Климкин увидел в паспортизации Донбасса сигнал Путина о федерализации Украины
15:24
Помощник Зеленского считает неизбежным примирение с Россией
15:20
Атака клонов. Имена известных политиков эксплуатируют на выборах ►
15:11
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области
14:40
СБУ: «Мотор Сич» два года финансировала «ДНР»
14:01
Помощник Зеленского: Мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском
13:45
Ряд депутатов хотят признать неконституционными законы «об особом статусе» Донбасса
все новости
ВИДЕО
Атака клонов. Имена известных политиков эксплуатируют на выборах ►
19 июля, 15:20
Ситуация в Станице Луганской: люди рады автобусу, военные укрепляют позиции ►
18 июля, 16:52
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
16 июля, 15:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция