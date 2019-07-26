В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту

В порту Ейска на Кубани (РФ) задержали судно Lizori с 14 гражданами Украины, троих из них 23 июля отпустили домой. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что судно плавало под флагом Молдовы и было задержано из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. Как утверждают в Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности составляет 11,23 тысячи долларов.



«Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины», — заявила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.



По ее словам, вопрос отправки домой 11 членов экипажа решается.



Согласно сообщению, указанное судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО «Донбасстранзитсервис»), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм. «Донбасстранзитсервис» зарегистрирована в Мариуполе Донецкой области.



При этом в «Донбасстранзитсервисе» заявили «Укринформу», что судно Lizori не принадлежит им с 2016 года.



«Когда-то давно это судно действительно было в управлении у нашей компании. Но с 2016 года «Донбасстранзитсервис» не имеет никакого отношения к этому судну. Мы не знакомы с его судовладельцем, мы не знаем, кто его оператор, кто набирает экипажи, кто занимается крюингом и тому подобное», — сказали в компании.

24 июля в порту Измаил Одесской области СБУ задержала российский танкер «Neyma», который блокировал украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В МИД РФ заявляли, что в случае задержания членов экипажа, «последствия не заставят себя ждать».



25 июля десятеро членов экипажа «Neyma» были отпущены без предъявления обвинений. Сначала в СБУ не комментировали информацию об освобождении членов экипажа, однако вскоре заявили, что россияне не нарушали украинское и международное законодательство.





