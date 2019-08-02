В скандальном округе Покровска избили съемочную группу журналистов

В Покровске Донецкой области напали на съемочную группу местного телеканала «Капри». Нападавшие — неизвестные мужчины и политтехнолог кандидата в народные депутаты, мэра Покровска Руслана Требушкина, сообщает Институт массовой информации.



Инцидент произошел сегодня, 1 августа.



В результате нападения оператор получил сотрясение мозга, разбито профессиональную камеру и рабочий телефон журналистки Алены Соболенко.



По словам Рудич, политтехнолог Требушкина Виталий Вербицкий вырвал из рук и разбил ее рабочий смартфон, затем силой запихнул оператора за дверь помещения Совета ветеранов, где проходила встреча членов окружной избирательной комиссии и руководства города.



Как сообщает журналистка, окружной избирком вместо пересчета голосов проводит закрытую встречу с Требушкиным, куда не допускают представителей СМИ. В помещении ОИК, по ее словам, неизвестные избили оператора, разбили камеру и уничтожили все видеоматериалы с карты памяти.



Полиция приехала только через полчаса после вызова, но не смогла попасть в помещение, поскольку толпа неизвестных молодых людей крепкого телосложения закрывал вход.



«Полиция не сразу приехала, мне пришлось три раза вызвать наряд, но они не спешили, чтобы вы понимали от отделения полиции к месту событий идти пешком две минуты. Мы очень волновались, ведь не знали, что там творится за закрытыми дверями ... В больнице сняли побои, а сегодня оператору снова вызвали скорую, через головокружение, как оказалось у него сотрясение мозга », - рассказала Соболенко.



По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В Покровске в Донецкой области происходили столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах.



По факту возможных нарушений при подсчете голосов в Покровске ведется досудебное расследование по статье «препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов» УК Украины.



Ранее кандидат в народные депутаты по округу № 50 Сергей Кошуков заявил, что 26 июля глава и секретарь ОИК № 50 выехали в Киев вместе с протоколами, однако так и не приехали в Киев и обратно в Покровск не возвращались. Он написал заявление в полицию о пропаже людей.



По данным ОИК, победу на этом округе одержал действующий мэр и кандидат от «Оппозиционного блока» Руслан Требушкин. Кошуков, ссылаясь на данные протоколов наблюдателей, утверждает, что победил самовыдвиженец Андрей Аксенов.



30 июля полиция взяла под охрану здание окружного избиркома № 50.