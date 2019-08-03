Спасатели получили технику для гуманитарного разминирования на Донбассе

Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По данным ГСЧС, с июля 2014 года на Донбассе уже разминировано более 28,3 тысячи гектаров территории и 93 гектаров акватории водных объектов.



Разминирование проводят группы ГСЧС, украинские военнослужащие и неправительственные международные организации по гуманитарному разминированию, среди которых и Датская группа по разминированию.



Украина занимает первое место по количеству жертв взрывоопасных предметов, опережая, в частности, Сирию.