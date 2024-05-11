DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины

Ситуация на Покровском/Авдеевском направлении. Карта DeepState

Российские войска продвинулись в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.



Также россияне продвинулись у Коломыйчихи Луганской области — село находится вблизи админграницы с Харьковской областью.

Продолжается наступление войск РФ у Гатища, Лукьянцев и Глубокого в приграничной зоне Харьковской области.



В DeepState отмечают, что в отличие от рейдов РДК, эти действия содержат не диверсионный, а линейный характер. По словам аналитиков, российские войска ставят задачу минимум — вытягивание на себя сил и это будет возможно только с постоянным контролем украинских сел на Харьковщине, ведь это будет провоцировать растягивание нужных фронту ресурсов.

Также бои продолжаются у Уманского, Ивановского, Новопокровского, Новоалександровки, Красногоровки и Георгиевки на Донетчине.

С ночи на 10 мая на границе России с Харьковской областью началась активизация со стороны российской армии, которая пытается продвинуться вглубь и захватить приграничные населенные пункты.



Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военно-политическое руководство располагает информацией об объеме сил российских войск и их замысле о прорыве обороны Харьковской области. Он отметил, что Силы обороны Украины дают отпор.