В результате удара по ресторану в Донецке погибли офицеры ГРУ РФ — «Досье шпиона»

Ресторан Paradise в Донецке после обстрела. Фото: ДАН

В результате удара по ресторану Paradise 11 мая в оккупированном Донецке погибли четверо офицеров Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил анонимный телеграм-канал «Досье шпиона».



Отмечается, что двое из погибших были из, пока что, неустановленных воинских частей. Еще двое — из одного из подразделений 346-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Геншатаба (бывшее ГРУ) — в/ч 92154, Сенеж.



По данным телеграм-канала погибли:

Васюков Андрей Юрьевич, майор (ГУ ГШ);

Здаранков Алексей Юрьевич, капитан (ГУ ГШ);

Тюрин Владислав Николаевич, капитан;

Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.

Других подтверждений этой информации пока нет.



Удар по ресторану Paradise был нанесен днем 11 мая — в этот день группировка «ДНР» отмечала «День республики». Российская сторона обвинила ВСУ в ударе из РСЗО HIMARS. Изначально российские СМИ сообщали о пяти погибших. Позднее глава «ДНР» Денис Пушилин заявил лишь о трех погибших гражданских, которые находились в ресторане в момент атаки.