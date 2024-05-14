Россия удерживает небольшую группировку сил в приграничном районе с Сумской областью — ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области.



Однако, по мнению главы ГУР, ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям в направлении Сумской области.



«Что касается Сумской области: россияне действительно с самого начала планировали операцию и там также. По состоянию на сейчас небольшую группировку сил они удерживают в приграничье на направлении, скажем так, у них это г. Суджа, с нашей стороны - это Сумское направление. Но ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана», — сказал Буданов в эфире телемарафона.



Стоит отметить, что по данным независимого проекта MilitaryLand, в районе Сум расположены 117-я, 101-я и 129-я бригады территориальной обороны.



В свою очередь, аналитический Telegram-канал DeepState отмечает, что со стороны российской границы в направлении Сум стоит 71-й гвардейский мотострелковый полк россиян, а в направлении Великой Писаревки южнее Сум, расположена 128-я отдельная мотострелковая бригада.



Ранее глава ГУР МОУ рассказал, что в приграничных районах Харьковской области противник в принципе уже заблокирован.