ВСУ остановили штурмовую группу россиян в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады остановили группу россиян, которая атаковала ВСУ в районе Новомихайловки. Об этом сообщили на странице Facebook 79-й ОДШБр.



«Российская штурмовая группа бросилась в очередную банзай-атаку в районе Новомихайловки, но прорваться к позициям десантников 79 не суждено — бронетехнику эффектно остановили мины и противотанковые средства. Добивать выживших из этой гоп-компании полетели наши ударные дроны. Что бежать уже нет смысла, один оккупант понял сразу. И даже успел передать привет диктатору путину, помахав рукой на камеру», — отметили в пресс-службе 79 ОДШБр.



Ранее во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области был нанесен удар по складу боеприпасов российских войск.