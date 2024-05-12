Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке

Боевые действия



Российские войска продвинулись в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово в Донецкой области, сообщает украинский аналитический проект DeepState. Также россияне продвинулись у Коломыйчихи Луганской области — село находится вблизи админграницы с Харьковской областью.



Войска России продолжают атаки на севере Харьковской области и пытаются продвинуться вглубь территории региона, но безуспешно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану Paradise в Ленинском районе. Кто именно находился в ресторане, на данный момент неизвестно. По предварительной информации, в результате удара погибли 5 человек и 6 человек ранены. Через дорогу проходил сбор участников пророссийского автопробега ко «Дню республики», который оккупационная администрация установила 11 мая. Никто из участников пророссийской акции не пострадал.



Силы обороны сбили очередной российский самолет Су-25. Где именно был сбит российский штурмовик, не уточняется.



Двадцать девять человек пострадали в результате обстрела в российском Белгороде, одна женщина погибла. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Также вылетели стекла в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней школе № 41.

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