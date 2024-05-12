Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке

12 мая 2024, 00:17

Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке

Боевые действия

Российские войска продвинулись в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово в Донецкой области, сообщает украинский аналитический проект DeepState. Также россияне продвинулись у Коломыйчихи Луганской области — село находится вблизи админграницы с Харьковской областью.

Войска России продолжают атаки на севере Харьковской области и пытаются продвинуться вглубь территории региона, но безуспешно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану Paradise в Ленинском районе. Кто именно находился в ресторане, на данный момент неизвестно. По предварительной информации, в результате удара погибли 5 человек и 6 человек ранены. Через дорогу проходил сбор участников пророссийского автопробега ко «Дню республики», который оккупационная администрация установила 11 мая. Никто из участников пророссийской акции не пострадал.

Силы обороны сбили очередной российский самолет Су-25. Где именно был сбит российский штурмовик, не уточняется.

Двадцать девять человек пострадали в результате обстрела в российском Белгороде, одна женщина погибла. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Также вылетели стекла в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней школе № 41.

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
22:32
В оккупированных Ровеньках нанесен удар по нефтебазе
22:08
Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
21:08
В Донецке за день под обстрелами погибли две женщины
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
18:51
Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме
17:45
ДТП в Донецке: пассажирский автобус — перевернут, легковое авто — раздавлено
17:12
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
11:27
Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News
10:36
Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:10
Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне
19:42
Пушилин вручил медали за взятие руин Авдеевки и Марьинки
12:09
Сбербанк РФ планирует открыть отделения на оккупированных территориях
все новости
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
23:32
Alyona Alyona & Jerry Heil в финале «Евровидения» призвали к миру и свободе для Украины
21:53
В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
19:54
«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины
17:34
ВСУ сбили еще один российский штурмовик Су-25
16:44
«Фугас! Уходим!». Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейские попали под удар
15:01
«Серая зона» на Харьковщине не увеличилась, идут активные бои — ОВА
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
11:54
Войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть жертвы и рзрушения
10:44
СБУ заявила о предотвращении теракт, который РФ планировало провести в Киеве 9 мая
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
08:41
Обстрелы Донецкой области: двое погибших и трое раненых за сутки
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
22:32
В оккупированных Ровеньках нанесен удар по нефтебазе
22:08
Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
21:08
В Донецке за день под обстрелами погибли две женщины
20:19
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов
19:10
Из-за российских атак в Донецкой области снова погибли люди
17:59
На Донетчине будут судить еще троих пособников российской оккупационной армии
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела Белгорода. Фото: соцсети В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
11 мая, 21:53
«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины «Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины
11 мая, 19:54
Эвакуация из Красногоровки. Кадр из видео «Фугас! Уходим!». Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейские попали под удар
11 мая, 16:44
Последствия обстрела ресторана Paradise в Донецке. Фото: соцсети В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
11 мая, 13:20
Владимир Зеленский Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
10 мая, 22:08
Автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Фото: ASTRA В Санкт-Петербурге автобус упал в реку Мойку — видео
10 мая, 14:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор