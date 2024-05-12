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Главное за день: Путин уволили Шойгу. В Донецке погибли офицеры Вооруженных сил РФ

12 мая 2024, 23:07

Главное за день: Путин уволили Шойгу. В Донецке погибли офицеры Вооруженных сил РФ

Политика

Владимир Путин своими указами уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совета безопасности России. Николай Патрушев, соответственно, снят с поста секретаря Совета безопасности. Кроме того, Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны.

Общество

Более двух суток продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области, жизни и здоровью которых грозят постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже из трех районов Хаьковщины выехали более, 4,5 тысячи человек. В городе Волчанск, за который идет бой, находится до 500 человек.

Боевые действия

В Волчанске Харьковской области начались уличные бои, а российские силы стягивают свои войска, сообщил украинский военный командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский. Военный считает, что причиной прорыва россиян стали недостроенные фортификации. Главком ВСУ Александр Сырский отмечает, что сейчас продолжаются бои в приграничных с Россией районах Харьковской области. Он назвал обстановку сложной.

Российские войска смогли оккупировать пять сел в приграничной зоне Харьковской области, сообщает украинский аналитический проект DeepState. Отмечается, что на Харьковщине в районе насаселенного пункта пункта Липцы российские военные фактически заняли села Стрелечье, Красное, Пыльное, Борисовку. Россияне пытаются закрепиться в населенных пунктах Мороховец, Олейниково, Лукьяновка, Зеленое. Продолжаются бои за Глубокое.

Оккупированный Скадовск в Херсонской области попал под обстрел вечером. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атака совершена ракетами HIMARS. По его словам, две из них сбили, одна взорвалась рядом с СТО, есть пострадавшие.

В результате удара по ресторану Paradise 11 мая в оккупированном Донецке погибли четверо офицеров Вооруженных сил РФ. Отмечается, что двое из погибших были из, пока что, неустановленных воинских частей. Еще двое — из одного из подразделений 346-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Геншатаба (бывшее ГРУ) — в/ч 92154, Сенеж.

Минобороны РФ признало, что дом в Белгороде обрушился из-за действий противовоздушной обороны. Как утверждается, одну из выпущенных ВСУ ракет по территории России неудачно сбили над городом. Российские СМИ сообщают, что 32 человека пострадали в результате обрушения. Погибли 7 местных жителей. Под завалами дома находится еще до 10 человек. Из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.

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