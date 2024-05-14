ВСУ улучшили тактическое положение на Лиманском направлении – Лысогор

Украинские военные остановили штурм и на отдельных участках улучшили тактическое положение на Лиманском направлении. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Начальник Луганской ОВА отметил, что на Купянском направлении отражены атаки на участках Коломыйчиха – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка, Площанка – Макеевка.

«На Лиманском направлении наши военные остановили штурм на участке Червонопоповка – Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение. На Северском направлении оккупанты не имели успеха, в частности, на участках Лисичанск – Белогоровка, Новодружеск – Белогоровка, Золотаревка – Верхнекамянское. Потерь позиций не допущено», — сказал он.

По словам Лысогора, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Невское, Стельмаховка и Куземовка.

Напомним, что армия РФ снова продвинулась в приграничье Харьковщины и на Донетчине.