Суд запретил называть С14 неонацистской организацией

Хозяйственный суд Киева обязал «Громадське телебачення» опровергнуть информацию о том, что праворадикальная организация С14 является неонацистской. Как сообщает «Громадське», суд в лице судьи Юлии Картавцевой таким образом удовлетворил иск радикалов к изданию.



Она отметила, что информация, распространенная журналистами «вредит репутации» С14 и обязала №Громадске" опровергнуть ее путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3,5 тысячи гривен судебного сбора.



«Громадске» обжалует решение.



«Мы удивлены таким решением, оно не только противоречит судебной логике, но и является опасным прецедентом для других СМИ и для свободы слова в целом. Громадське несет ответственность за свои материалы, ссылаясь на законы, экспертные мнения и сложившуюся практику поэтому, конечно, мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, мы убеждены в своей правоте и профессионализме», — говорит главный редактор Громадского Ангелина Карякина.



С14 отказались комментировать решение суда «Громадському».



Отмечается, что о том, что С14 является неонацистской организацией упоминали не только такие СМИ как Reuters и The Washington Post, но также и государственные органы, в частности, парламент Великобритании.



С14 подала в суд на «Громадське» после твита англоязычной службы издания от 4 мая 2018 года, когда представители С14 силой привели бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ. В записи организацию охарактеризовали как «неонацистскую».