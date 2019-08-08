В Киеве будут судить ветерана АТО, который прострелил ногу журналисту

В Оболонский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений устроил стрельбу в развлекательном заведении и ранил посетителя. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



По результатам следствия обвинительный акт по части 1 статьи 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), части 1 статьи 129 УК (угроза убийством) и части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство) направлен в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.



«Во время досудебного следствия подозреваемый свою вину не признал. Воспользовавшись ст. 63 Конституции Украины он вообще отказался от дачи показаний. 8 августа обвинительный акт был направлен в суд, ждем подготовительное заседание», — отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.



Речь идет об инциденте, который произошел вечером 5 мая этого года. Находясь на летней террасе «Портер Паба» на киевской Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, отдыхавших, мужчина совершил 6 выстрелов из винтовки. В результате выстрелов, одна из пуль попала в потерпевшего — корреспондента «Натоящего времени» Владимира Рунца. Мужчина получил открытый огнестрельный перелом правой стопы.



Стрельбу устроил ветеран военных действий на Донбассе Владимир Регеша. По предварительным данным, конфликт возник из-за не возвращенного долга.