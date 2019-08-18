Помощника Грымчака арестовали под 4 млн гривен залога

Деснянский суд Чернигова постановил арестовать помощника замминистра МинВОТ Юрия Грымчака Игоря Овдиенко сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн гривен. Об этом сообщает «112 Украина».



Отмечается, что прокуратура просила 12,5 млн гривен залога.



Решение об аресте суд принял в субботу, 17 августа. Заседание длилось около 5 часов.



Адвокат Овдиенко сообщила в суде, что у ее подзащитного вторая группа инвалидности.



«По словам адвоката, говорят, что Овдиенко в любом случае будет освобожден из мест лишения свободы в связи с состоянием здоровья», — рассказал корреспондент.



Отмечается, что сам Овдиенко свою вину отрицает. Он заявил, что является юристом и получение взятки назвал «гонораром за свою работу».

Грымчак и Овдиенко подозреваются в мошенничестве.



Их задержали 14 августа на взятке в 480 тысяч долларов.



16 августа суд арестовал замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака с возможностью выйти под залог в размере 6 млн гривен. Онако в постановлении допущены ошибки: вместо Юрия Михайловича Грамчака речь идет о Юрие Николаевиче. Кроме этого, адвокатом Грымчака назвали Дмитрия Мельника вместо Татьяны Матяш.